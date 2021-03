Amorim: "A primeira vez que me aconteceu isto o Casa Pia subiu à II Liga, portanto pode ser um bom prenúncio. Respondemos em campo"

O jogo com o Tondela

"É uma equipa diferente em casa ou fora. Sente-se confortável em casa, é 6.ª melhor equipa em casa. Vamos ter um jogo muito complicado. Temos muita coisa a melhorar. O Tondela pode apresentar-se no nosso sistema e o seu treinador já disse que pode ter um bloco mais baixo, sabemos que podemos ter dificuldades no último terço, trabalhámos para isso. Sabemos da qualidade dos três da frente deles e temos de ter cuidado com as transições."

Queixa sobre o nível de treinador

"Não comento, porque está a ser tratado por advogados. Estou de consciência tranquila. Quando saiu essa notícia a minha preocupação foi saber se o Palhinha estava disponível contra o Tondela. Não tenho qualquer receio em relação a este processo. Já passei por isto numa altura muito mais difícil da minha vida e com muito menos ajuda. A primeira vez que me aconteceu isto o Casa Pia subiu à II Liga, portanto pode ser um bom prenúncio."

Processos aos jogadores e ao treinador

"Já aconteceu isto com outros colegas. Não interessa comentar. Há gente a tratar desses assuntos, em relação aos jogadores também. Tem vindo a acontecer muita coisa. É normal no futebol, o nosso foco deve ser o futebol. A melhor maneira de responder a tudo é ganhar ao Tondela. Respondemos em campo."

Cristiano Ronaldo no Sporting?

"Isso é uma pequena brincadeira... É um grande jogador. Nós temos um projeto completamente diferente. Será sempre uma referência no nosso clube, a Academia terá o nome dele. De resto não faz qualquer sentido."

Perseguição a Amorim

"Não há perseguição nenhuma. Temos de responder em campo e ganhar ao Tondela. Vai ser o nosso foco."

Regresso do público será benéfico para o Sporting?

"Penso que se está a subestimar os adeptos do Sporting. Os adeptos são uma grande força do Sporting, não são uma fraqueza. Os adeptos reveem-se nesta equipa. Gostaria de ter já os adeptos porque sei que eles iriam dar uma resposta muito diferente do que as pessoas pensam. Ainda se vai perder muitos pontos e eles vão ser importantes e ainda vão ajudar muito esta equipa."

Prémio de melhor treinador do mês é com contrassenso?

"Não acho que seja um contrassenso. A Liga recebeu uma queixa, tem de ser feita a acusação, depois la entenderão o resultado. Quem votou em mim foram os colegas de profissão e desde já agradeço."

Paulinho

"Está a recuperar bem. Não vai recuperar só em abril, como foi dito. Está quase pronto. Tem características importantes e vai voltar rapidamente. Mas para este jogo ainda não está apto."