Sporting: Pedro Porro convocado para a seleção espanhola

Pedro Porro é uma das novidades na lista de convocados da seleção espanhola apresentada esta segunda-feira por Luis Enrique com vista aos jogos da qualificação para o Mundial de 2022, frente à Grécia, Geórgia e ao particular com o Kosovo.

O lateral de 21 anos do Sporting, até agora internacional sub-21, é chamado pela primeira vez para a equipa principal, não tendo passado despercebido a Luis Enrique a sua importância para Rúben Amorim em Alvalade.

Além de Porro, o selecionador nacional chamou pela primeira vez Pedri, o jovem de 18 anos que tem brilhado no Barcelona, o guarda-redes Robert Sánchez, do Brighton, e Bryan Gil, do Eibar.