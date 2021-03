TAD dá razão a Palhinha

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deu razão a João Palhinha no caso do amarelo mostrado ao médio do Sporting no jogo contra o Boavista, que o deixaria de fora do jogo seguinte dos leões, frente ao Benfica.

O médio apresentou uma Providência Cautelar junto do Tribunal Central Administrativo do Sul, que lhe deu razão, e acabou por jogar o dérbi. Agora é o TAD a julgar procedente o recurso do jogador do Sporting contra a decisão do Conselho de Disciplina da FPF.

O TAD terá considerado que o Conselho de Disciplina não deve punir o jogador quando o próprio árbitro do encontro com o Boavista, no caso Fábio Veríssimo, admitiu que mostrou o amarelo indevidamente ao jogador e que não pode deixar de levar esse reconhecimento em consideração, já que isso levou o jogador a ser punido com base num erro.