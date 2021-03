Há mais um caso de covid-19 no Sporting

Começam a soar os alarmes em Alvalade. Depois de Matheus Nunes ter testado positivo à covid-19 na quarta-feira, foi a vez de Antunes também testar positivo.

O lateral sportinguista descobriu esta quinta-feira que também tem covid-19, após os testes diários realizados pelo clube, de acordo com o jornal "Record".

Assim sendo, tanto Matheus como Antunes não poderão defrontar o Vitória de Guimarães, no sábado (20h30), tal como Coates e João Pereira, suspensos, e Nuno Santos, lesionado com uma tendinopatia na coxa esquerda, de acordo com o clube.