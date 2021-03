Dário Essugo, o jogador mais jovem de sempre no campeonato português

Dário Essugo fez este sábado história. Tornou-se no jogador mais novo de sempre a jogar no campeonato português. Aos 16 anos estreou-se na equipa principal do Sporting. O camisola 84 entrou aos 84 minutos no jogo entre o Sporting e o Vitória de Guimarães. Substituiu João Mário, numa noite que certamente não irá esquecer.

Nasceu a 14 de Março de 2005. 16 anos e 6 dias depois, ironia do destino, é aos 84 minutos que o camisola 84 entra em campo. A estreia do miúdo na equipa principal dos leões faz de Dário Essugo o jogador mais novo de sempre a jogar no campeonato português.

Está há sete temporadas no Sporting. Nos últimos dois anos competiu no escalão de iniciados e de juvenis. Nunca jogou pelas equipas juniores, de sub-23 ou B do Sporting. Saltou dos juvenis para os seniores.