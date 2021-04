Sem o miúdo, entra o Neto: o onze do Sporting

Estas são as escolhas de Rúben Amorim, treinador do Sporting, para o jogo com o Famalicão que pode seguir em direto (clique AQUI). O onze é clássico, apenas há a ressalvar a entrada de Neto para a saída de Gonçalo Inácio (lesionado).

Onze do Sporting: Adán; Feddal, Sebastián Coates e Neto; Porro, João Palhinha, João Mário e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Tiago Tomás e Paulinho. Suplentes: Maximiano, Matheus Reis, Matheus Nunes, Nuno Santos, João Pereira, Antunes, Daniel Bragança, Eduardo Quaresma e Jovane



Onze do Famalicão: Luiz Júnior; Diogo Figueiras, Patrick William, Riccieli e Rúben Vinagre; Pêpê, Ugarte, Gustavo Assunção e Iván Jaime; Gil Dias e Anderson. Suplentes: Zlobin, Kraev, Jhonata Robert, Joaquín Pereyra, Neto, Fernando, Queirós, Edwin Herrera e Heri