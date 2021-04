Volta a aposta na velocidade de TT

Rúben Amorim faz apenas uma mudança no onze do Sporting, em relação ao jogo frente ao Farense: Tiago Tomás é titular no lugar de Daniel Bragança, que fica no banco.

O onze do Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis, Pedro Porro, João Palhinha, João Mário, Nuno Mendes, Tiago Tomás, Paulinho e Pedro Gonçalves.

Os suplentes: Maximiano, Neto, João Pereira, Antunes, Matheus Nunes, Daniel Bragança, Tabata, Nuno Santos e Jovane.

O onze do BSAD de Petit: Kritciuk, Gonçalo Silva, Henrique, Tomás Ribeiro, Tiago Esgaio, Sithole, Afonso Sousa, Rúben Lima, Miguel Cardoso, Cassierra e Varela.

Os suplentes: André Moreira, Diogo Calila, Bruno Ramires, Jordan van der Gaag, Francisco Teixeira, Taira, Cafu, Nilton e Chima Akas.

