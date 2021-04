Rúben Amorim: "O pior Sporting da época continua invencível há 28 jornadas. É muito mau este Sporting"

O empate

"Agora só pensamos no Braga. Está provado que vai haver muita gente a perder pontos. Somos uma equipa difícil de bater. Temos de melhorar nos pormenores e na finalização. Em qualquer jogo podemos perder pontos mas podemos ganhar qualquer jogo. Não fazemos contas. Podemos vencer no Dragão ou perder com o Nacional, e digo Nacional por ser o último."



Eficácia na finalização



"Quando dão tudo é mais fácil para mim. Criámos outra vez muitas ocasiões e acreditámos sempre. Foi uma recompensa para a equipa mas tivemos muitas ocasiões. Estamos nesta fase. O Belenenses faz dois remates e marca."



Penálti falhado de João Mário



"Era um momento importante, tal como quando o TT e o Paulinho tiveram ocasiões. A forma como não controlámos uma jogada do Belenenses, depois no movimento há uma rutura e golo. No segundo golo não há história, acontece. Num dia em que corre tudo mal conseguimos recuperar a desvantagem".

Jogadores estão a sentir a pressão do título?

"Para mim não. Se olharmos aos resultados, nesta fase estamos a perder mais pontos. Eu olho para tudo o que se passa. Temos sinais bons. Obviamente que as pessoas olham para o resultado. O pior Sporting da época continua invencível há 28 jornadas. É muito mau este Sporting. Estamos está a criar muitas oportunidades, não fazemos golo e sofremos com isso. Mas a crença e o coração da equipa estão cá."