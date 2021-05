Sporting repudia ataque a membros de claque "por um grupo de adeptos do clube rival"

O Sporting manifestou-se contra o que diz ser "atos de violência gratuita contra a Torcida Verde", num ataque desencadeado "por um grupo de adeptos do clube rival", pode ler-se num comunicado publicado no site oficial dos leões.

Um grupo de elementos da claque Torcida Verde terá sido esta segunda-feira atacado nas imediações do Estádio de Alvalade. De acordo com o jornal "Record", os atacantes seriam elementos da claque Diabos Vermelhos, afeta ao Benfica, e alguns dos adeptos tiveram de receber assistência médica.

"O Sporting CP continuará sempre a defender que a cultura de medo, de conflito e de violência deve ser banida do futebol português", diz ainda o comunicado do líder da I Liga.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

"O Sporting Clube de Portugal repudia veemente os actos de violência gratuita contra a Torcida Verde desencadeados por um grupo de adeptos do clube rival.

Situações desta natureza não dignificam o Desporto nacional nem são representativas do Futebol em particular. O Sporting CP continuará sempre a defender que a cultura de medo, de conflito e de violência deve ser banida do futebol português.

O Desporto é e deve ser cada vez mais um espaço saudável e não de agressão, criminalidade, ameaça e ódio.

É importante que as entidades competentes e que o mundo do Desporto se unam para que estes acontecimentos não se repitam.

Estes não são os valores que queremos para o Desporto nacional. Estes não são os valores que representam o ADN do Sporting CP.

À Torcida Verde, todo o nosso apoio.

Onde vai um, vão todos"