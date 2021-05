Afinal, Rúben Amorim vai estar no banco do Sporting frente ao Rio Ave

Não é só Sérgio Conceição: Rúben Amorim também viu os tribunais aceitarem uma providência cautelar contra o castigo de seis dias imposto pelo Conselho de Disciplina da FPF, pelo que estará esta quarta-feira no banco de suplentes do Sporting no jogo frente ao Rio Ave.

Tal como no caso Palhinha, a decisão foi do Tribunal Administrativo do Sul, depois do Tribunal Arbitral do Desporto ter enviado o processo para este tribunal por impossibilidade de reunir o colégio de juízes em tempo útil.

Na terça-feira, o Sporting havia criticado duramente o timing da decisão, que o CD justificou esta quarta-feira pela recusa de Amorim em ser ouvido a 1 de março.