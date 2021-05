Com Rúben no banco e João Pereira em campo

Ainda falta um quase, mas o Sporting está mais perto do que nunca do título que lhe escapa há praticamente 20 anos. Na deslocação a Vila do Conde, Rúben Amorim promove quatro alterações no onze com as entradas de Ádan, Gonçalo Inácio, João Mário e a estreia a titular de João Pereira no lugar do lesionado Pedro Porro. Frente a um adversário a precisar de pontos, os leões podem dar um passo decisivo. Conheça os onzes de Sporting e Rio Ave.

Sporting: Adán; Feddal, Coates e Gonçalo Inácio; João Pereira, Palhinha, João Mário e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Paulinho e Nuno Santos

Suplentes: Luís Maximiano, Neto, Eduardo Quaresma, Antunes, Matheus Nunes, Daniel Bragança, Dário Essugo, Gonzalo Plata e Jovane

Rio Ave: Kieszek; Ivo Pinto, Borevkovic, Aderllan Santos e Pedro Amaral; Guga, Filipe Augusto e Francisco Geraldes; Gelson Dala, Júnior Brandão e Fábio Coentrão

Suplentes: Leo Vieira, Nélson Monte, Costinha, Tarantini, Pelé, Sávio, Gabriel Souza, Ronan David e Carlos Mané.

