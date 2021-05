Com a possibilidade do Sporting se sagrar campeão, aumenta a preocupação das autoridades

Com a possibilidade do Sporting se sagrar campeão na próxima semana, aumenta a preocupação das autoridades com possiveis aglomerações em festejos do titulo.

Se a festa do título se fizesse dentro de um estádio era mais fácil controlar o que daí se desenrolasse, mas o Governo não entendeu assim e Pedro Proença discorda.

O secretário de Estado da Juventude e Desporto apela à responsabilidade dos adeptos, que no caso do Sporting não festejam um título há 19 anos.