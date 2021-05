3% de probabilidades, 100% de alegria

Os números existem para que as improbabilidades também possam acontecer, no futebol eles não vivem uns sem os outros e este Sporting época 2021/21 é a prova disso mesmo. Esteve longe de ser a equipa que mais investiu, não é a equipa que paga salários mais elevados e esta semana soube-se até que no início da época uma casa de apostas colocava a equipa de Alvalade com apenas 3% de hipóteses de levantar o caneco, menos que o Sp. Braga e longe, muito longe de Benfica e FC Porto.

Mas o futebol é mais bonito quando 3% de probabilidades dão direito a 100% de alegria, porque é difícil os níveis de serotonina não estarem no máximo quando se festeja um título 19 anos depois, 19 anos de algumas luzes e muitas sombras, agora esquecidos com uma equipa liderada por um rapaz com 36 anos, treinador há apenas três, com um equipa feita de miúdos e veteranos reabilitados. Já vos falei mesmo de improbabilidades?

Improvável seria também que a vitória do Sporting desta terça-feira, a última, a que era necessária para garantir o título, não fosse feita de sofrimento, essa é a marca do Sporting, foi a marca do Sporting neste ano de tantas vitórias conseguidas à última, mas frente ao Boavista tal não teria sido necessário se a equipa de Rúben Amorim tivesse tido aquilo que foi na 1.ª volta e foi perdendo ao longo da temporada: a eficácia.

Só na 1.ª parte, foram duas as bolas aos postes, a primeira logo aos 5 minutos, num remate cruzado de Nuno Santos; depois aos 24’, Nuno Mendes lançado por Nuno Santos, num diabólico lado esquerdo impossível de domar pelo Boavista durante largos períodos. Antes disso, já Pedro Gonçalves tinha falhado à boca da baliza a bola redondinha que Nuno Mendes lhe havia colocado nos pés num cruzamento, num lance em que o Sporting perderia Pedro Porro por lesão.

PATRICIA DE MELO MOREIRA/Getty

A falta do lateral, que até estava a ser um dos melhores do Sporting, não se sentiu, com João Pereira a dar a segurança defensiva necessária e o lado esquerdo a continuar a fazer as despesas do ataque, por onde nasceu o golo dos leões, o único do jogo: aos 36’, João Mário aguentou bem a pressão, deu para Nuno Santos que cruzou para o golo de Paulinho.

Ao golo do Sporting, o Boavista respondeu com a única oportunidade clara que teve ao longo de todo o jogo, um remate de Nuno Santos na área que Adan conseguiu defender mesmo apanhado em contra-pé.

O segundo tempo começou com o Sporting em toda a força, logo com duas oportunidades para Paulinho, a primeira a passe de Nuno Mendes, a segunda depois de uma desmarcação de Pedro Gonçalves, antes do jogo entrar numa fase menos intensa, em que o Boavista aproveitou para ter mais bola. O Sporting só conseguiu voltar a assustar já dentro dos últimos 15 minutos, com Pote a rematar ao ferro após passe de João Mário.

Os últimos minutos já foram de defesa da área, de aguenta coração, de esperar impacientemente pelo apito final. O tal sofrimento que Rúben Amorim disse que ia acontecer, mas num jogo em que o Sporting não necessitava de penar tanto.

Mas 19 anos depois, não poderia ser fácil, não é?