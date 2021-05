Ao minuto: é dia de Sporting... campeão?

19h30: Já há onzes para o Sporting-Boavista, que começa às 20h30. Destaque para o regresso de Pedro Porro à titularidade:

19h19: Apesar de lesionados e muito possivelmente fora do jogo com o Boavista, Bruno Tabata e Tiago Tomás são dois dos jogadores que estão de momento no relvado de Alvalade.

19h12: As máscaras ajudam a tapar o semblante, é certo, mas os jogadores parecem tranquilos à entrada do Hall VIP do Estádio de Alvalade. As famílias dos jogadores já enchem os camarotes do estádio, quando falta pouco mais de uma hora para o início do jogo.

19h09: O autocarro do Sporting acaba de chegar a Alvalade. Milhares e milhares de adeptos acompanham em festa, com petardos, música e fumos verdes a invadirem as imediações do estádio.

18h50: Enquanto o autocarro do Sporting não chega em Alvalade, vai-se falando sobre a festa que está para vir, como constatou a Tribuna Expresso no local, numa reportagem que pode ler abaixo:

18h45: Esta é uma parte do cenário da rotunda de Alcochete, onde centenas de adeptos esperaram o autocarro do Sporting. Nos viadutos da autoestrada com destino a Lisboa também não faltam mensagens de apoio aos jogadores

18h34: O autocarro do Sporting acaba de sair da Academia de Alcochete. Nas imediações do centro de estágio, pouca gente. Cenário diferente espera os jogadores no Estádio de Alvalade, onde estão milhares de adeptos leoninos à espera.

18h15: Boa tarde! O Sporting pode sagrar-se campeão nacional de futebol, 19 anos depois, esta terça-feira, caso vença o Boavista em Alvalade, e os adeptos já fazem sentir o seu apoio à equipa. Acompanhe com a Tribuna Expresso os movimentos de apoio à equipa de Rúben Amorim, em Alcochete e em Alvalade.

O autocarro do Sporting sairá da Academia brevemente - chegará ao estádio às 19h00 - e já são milhares as pessoas que se juntam em Alcochete, para apoiar a equipa no caminho para Alvalade.