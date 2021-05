João Mário: "Voltar ao Sporting e ser campeão é indescritível. É um sonho de tantas gerações"

Sonho de tantas gerações

“Foi uma tristeza enorme em 2016, toda a gente sabe como foi o campeonato. Voltar ao Sporting este ano e ser campeão é indescritível. É um sonho de tantas gerações. Cheguei ao Sporting em 2003, um ano depois do Sporting ser campeão, vivi este período difícil para nós, adeptos. Sem dúvida que é uma alegria muito grande, estamos ansiosos para festejar com os nossos adeptos.”

Trabalho e humildade

"Jornada após jornada fomos acreditando. Passámos grande parte do campeonato em primeiro. Trabalhámos muito, fomos humildes, essa foi a chave. Ninguém acreditava em nós, não éramos favoritos. Nem sempre os favoritos ganham. A duas jornadas do fim estarmos com oito pontos diz tudo, fomos a melhor equipa de longe.”

Eliminação da Liga Europa

“É nos momentos difíceis que vês o grupo, a equipa. Esse foi o momento chave da época, toda a gente questionou tudo e todos. Foi sem dúvida um momento que a equipa se uniu muito, o resultado está à vista. Valeu a pena todo o esforço. Parabéns a todos os sportinguistas.”

O título mais importante

“Quando ganhas um título que representa gerações é único. Sem dúvida que é o título mais importante da minha carreira. Ainda não acredito, ainda não caí na realidade, tenho a certeza que está uma grande festa. Obrigado aos nossos adeptos pela receção. Vamos festejar com eles, é feriado hoje.”