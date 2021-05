Matheus Nunes: "Há dois anos e meio estava no Ericeirense e olha onde estou hoje, campeão de Portugal”

O sonho de menino

“É um orgulho imenso, uma felicidade muito grande. Era um sonho, agora tornou-se realidade. Todos os miúdos que têm o mesmo sonho que eu, continuem a trabalhar, tudo é possível, no futebol as coisas acontecem muito rápido. Há dois anos e meio estava no Ericeirense e olha onde estou hoje, campeão de Portugal.”

Tiago Tomás pergunta-lhe sobre os tempos na pastelaria com a mãe e pede-lhe uma camisola assinada

“Eu posso dar a camisola, chuteira, cueca, que quer mais? É uma felicidade muito grande. A minha mãe continua lá, no cubículo dela, dou o que quiseres, bolo, pastel, o que quiseres…” (gargalhadas)