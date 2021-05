Nélson: "Quando somos campeões, benfiquistas e portistas são os primeiros a reconhecer que somos justos vencedores"

Ansiedade

“Este momento é para celebrar, estou vestido a rigor. Esta semana sentimos que foi mais efusiva, os sportinguistas sentiram de uma forma mesmo, mesmo calorosa e ansiosa. No fundo, são muitos anos de espera. Hoje culminou nessa festa grandiosa que todos desejávamos. O pessoal aqui no Norte vive apaixonadamente. Eu particularmente vivi com muita ansiedade."

Reconhecimento dos rivais

"Obviamente que esperava que este título aparecesse mais cedo, não foi possível, surgiu agora. A coisa que mais me apraz registar é que de facto quando somos campeões há sempre o reconhecimento dos nossos adversários, quer dos benfiquistas quer dos portistas. São os primeiros a reconhecer que somos os justos vencedores. Isso é, à parte de ser campeão, a coisa que mais me dá alegria. Quando conquistamos algo é sem ajudas, sem favores, sem contendas. Fazemos de uma forma limpa como só o Sporting sabe fazer. Independentemente de demorar mais tempo, o sabor da vitória é muito maior.”