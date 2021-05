Nuno Mendes: “Hoje jogo na equipa principal, hoje sou campeão nacional, não há nada melhor do que isto”

Acreditar

“Sempre acreditei, sempre trabalhei para alcançar estes objetivos. Hoje foi um dia que se concretizou, estou muito feliz por isso, espero alcançar mais objetivos no Sporting.”

"Não há nada melhor do que isto"

“Sempre foi o sonho, jogar na equipa principal do Sporting. Desde que entrei no Sporting, foi esse o objetivo. Hoje jogo na equipa principal, hoje sou campeão nacional, não há nada melhor do que isto. Agora é dar continuidade ao trabalho.”

A liga e o desfecho

“É difícil, com este campeonato competitivo, mas mostrámos o nosso trabalho e a nossa união, está aqui o resultado. Agora somos campeões, não há nada mais a dizer, é festejar com a equipa. Faltam dois jogos… Não sei [se sou dos melhores laterais do mundo], mas vou trabalhar para isso. Estamos muito felizes, é dar este presente aos adeptos que mereciam há muito tempo.”