O dia longo do Sporting: desde a saída de Alcochete até à festa no Marquês de Pombal

4h53

E os campeões nacionais estão finalmente de regresso a casa. A noite foi longa... A Tribuna Expresso fica por aqui neste acompanhamento da festa do Sporting Clube de Portugal, o vencedor da Liga 2020/21. Os rapazes de Rúben Amorim precisavam de uma vitória contra o Boavista para fechar as contas do título e foi isso mesmo que aconteceu, com um golo de Paulinho. O Sporting mantém a invencibilidade e vem aí o dérbi lisboeta. Boa noite.

4h25

Algunas momentos da festa do Sporting no coração de Lisboa.

4h44

O autocarro do Sporting vai aproximando-se de Alvalade finalmente. A noite vai longa. Ainda se veem muitos adeptos.

4h19

De acordo com a SIC Notícias, alguns adeptos estão agora a ser assistidos pelo INEM na rotunda do Marquês de Pombal. Ao longo da transmissão foi possível verificar-se inúmeros episódios em que choveram garrafas e pedras contra os polícias. Há pouco observou-se também o recurso a balas de borracha e, ao que tudo indica, gás pimenta por parte das forças de segurança. Houve violência e alguns momentos que não deveriam ter lugar no desporto. A organização e a eficácia das medidas planeadas para a festa estiveram longe de ser boas. O vídeo em baixo aconteceu algures entre as 2h30 e 3h15 da manhã.

4h10

Palhinha vai falando à Sporting TV. "Família" é a palavra que o médio escolhe para explicar esta temporada que culmina em mais um título de campeão nacional para o Sporting. A energia no autocarro dos jogadores não desarma. A volta ao Marquês está quase concluída.

4h01

E finalmente, depois das quatro da manhã, os futebolistas, treinadores e dirigentes do Sporting chegam ao Marquês de Pombal. Ouve-se "We Are the Champions". Paulinho e Antunes vão sendo os mais efusivos. Daniel Bragança esteve em altas a noite toda...

3h58

Miguel Maia, o histórico jogador de voleibol, não faltou à festa.

3h53

Autocarro do Sporting aproxima-se do Marquês de Pombal, onde ainda aguardam muitos adeptos. Há fogo de artifício e os jogadores continuam animados...

3h45: Já foi largamente ultrapassada a hora estimada de chegada do autocarro ao Marquês de Pombal, mas os adeptos do Sporting não arredam pé:

3h35: O autocarro está agora a passar na zona do Saldanha e há muito fogo de artifício a ser lançado no local.

3h01: O autocarro do Sporting ainda vai na zona do Saldanha, mas há desentendimentos no Marquês de Pombal, com a polícia a carregar de forma violenta sobre os adeptos naquele local. Ainda assim, continuam milhares de pessoas à espera da equipa do Sporting, quatro horas e meia depois de ter terminado o jogo frente ao Boavista, que começou às 20h30.

2h25: O autocarro do Sporting continua o lento percurso até ao Marquês de Pombal:

2h15: Não é só em Portugal que há festa: em Espanha, mais concretamente em Madrid, também houve adeptos do Sporting a festejar o título:

2h00: Agora sim, o autocarro do Sporting sai de Alvalade em direção ao Marquês de Pombal:

01h00: Uma da manhã e o autocarro do Sporting ainda nem saiu do Estádio de Alvalade, mas há cada vez mais gente junto ao Marquês de Pombal, epicentro dos festejos. Veja as fotos:

0h30: Já há largos milhares de pessoas à espera da equipa do Sporting no Marquês de Pombal, no centro do Lisboa.

0h19: O autocarro do Sporting está prestes a sair de Alvalade, em direção ao Marquês de Pombal, com o seguinte percurso:

23h55: Milhares de adeptos do Sporting já estão a dirigir-se para o Marquês de Pombal, no centro de Lisboa, para festejar.

23h40: Os jogadores ainda estão em Alvalade, mas a festa já começa a ir para o Marquês de Pombal: a Avenida de Fontes Pereira de Melo já está fechada e estão milhares de pessoas a descer em direção ao Marquês, para onde irá a equipa depois de sair do estádio.

23h28: Assim se festeja em Coimbra, à frente do Restaurante Brasil, o título de campeão nacional do Sporting. Recorde-se que em 2000, só quando o Sporting se sagrou campeão 18 anos depois, é que o preço do café neste estabelecimento foi aumentado de 25 escudos para 50 escudos (12 cêntimos para 25 cêntimos).

23h03: A futebolisticamente proverbial entrada dos jogadores em campo, um a um, já começou em Alvalade. Ao som de "Back in Black", dos AC/DC, os novos campeões nacionais estão a ouvir o seu nome a ser gritado à vez para se encaminharem rumo a um palanque montado pela Liga, pisando um tapete gigante da Liga NOS, acabando a caminhada onde está Frederico Varandas, o presidente do Sporting, e Pedro Proença, o homónimo da Liga de Clubes.

22h42: Os jogadores rejubilam no relvado, os abraços trocam-se com fartura, há sorrisos-mil nas caras de toda a gente. O Sporting é campeão nacional 19 anos depois e até haverá gente a celebrar que já não equipa de verde e branco, mas que esteve no início desta caminhada. Caso de Wendel, que escreveu uma pergunta pertinente no Twitter.

22h22: Está feito: o Sporting é campeão nacional 19 anos depois. O golo de Paulinho, diante do Boavista, garantiu os três pontos necessários para que a equipa de Alvalade pudesse fazer a festa do título em casa. Continue connosco - prometemos trazer-lhe as reações e os festejos e tudo o que vier a acontecer daqui em diante.

22h03: À RTP, falo o subcomissário Artur Serafim, a explicar a origem dos confrontos: "Tivemos vários adeptos que atiraram pedras e garrafas contra a PSP. Não há detidos a registar, mas vários feridos a registar que foram atingidos por adeptos que se encontravam na parte superior. Não temos conhecimento de nenhum ferido grave". Por outro lado, o porta-voz da PSP não deu como garantido o cortejo do autocarro da equipa leonina no final do jogo, se o Sporting se sagrar campeão. "Vamos analisar o plano que temos pronto para o acompanhamento do autocarro. neste momento está em estudo essa hipótese. Não lhe consigo responder a essa resposta", disse.

21h45: Logo após o golo marcado por Paulinho no Sporting - Boavista, aconteceu o seguinte: vários adeptos leoninos presentes nas imediações do estádio do SCP acenderam e arremessaram tochas, levando a PSP a intervir para acalmar os ânimos. Houve balas de borracha, confrontos, empurrões e as imagens da TVI mostraram, pelo menos, duas ambulâncias e uma moto do INEM para transportar e cuidar dos feridos resultantes dos confrontos.

MIGUEL A. LOPES

20h15: Os jogadores do Sporting e do Boavista fazem o aquecimento no relvado de Alvalade. Faltam 15 minutos para o início do jogo que poderá dar o título ao Sporting.

20h00: Veja as melhores fotos da festa junto a Alvalade:

19h30: Já há onzes para o Sporting-Boavista, que começa às 20h30. Destaque para o regresso de Pedro Porro à titularidade:

19h19: Apesar de lesionados e muito possivelmente fora do jogo com o Boavista, Bruno Tabata e Tiago Tomás são dois dos jogadores que estão de momento no relvado de Alvalade.

19h12: As máscaras ajudam a tapar o semblante, é certo, mas os jogadores parecem tranquilos à entrada do Hall VIP do Estádio de Alvalade. As famílias dos jogadores já enchem os camarotes do estádio, quando falta pouco mais de uma hora para o início do jogo.

19h09: O autocarro do Sporting acaba de chegar a Alvalade. Milhares e milhares de adeptos acompanham em festa, com petardos, música e fumos verdes a invadirem as imediações do estádio.

18h50: Enquanto o autocarro do Sporting não chega em Alvalade, vai-se falando sobre a festa que está para vir, como constatou a Tribuna Expresso no local, numa reportagem que pode ler abaixo:

18h45: Esta é uma parte do cenário da rotunda de Alcochete, onde centenas de adeptos esperaram o autocarro do Sporting. Nos viadutos da autoestrada com destino a Lisboa também não faltam mensagens de apoio aos jogadores

18h34: O autocarro do Sporting acaba de sair da Academia de Alcochete. Nas imediações do centro de estágio, pouca gente. Cenário diferente espera os jogadores no Estádio de Alvalade, onde estão milhares de adeptos leoninos à espera.

18h15: Boa tarde! O Sporting pode sagrar-se campeão nacional de futebol, 19 anos depois, esta terça-feira, caso vença o Boavista em Alvalade, e os adeptos já fazem sentir o seu apoio à equipa. Acompanhe com a Tribuna Expresso os movimentos de apoio à equipa de Rúben Amorim, em Alcochete e em Alvalade.

O autocarro do Sporting sairá da Academia brevemente - chegará ao estádio às 19h00 - e já são milhares as pessoas que se juntam em Alcochete, para apoiar a equipa no caminho para Alvalade.