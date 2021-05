Rúben Amorim, o homem que fez 10 milhões de euros parecerem trocos esquecidos num bolso

Até 2021 pensávamos inocentemente que a máxima “o barato sai caro e o caro pode sair barato” aplicava-se somente a roupa, calçado e pneus, mas afinal também se pode aplicar a treinadores de futebol. Há um ano e dois meses, Frederico Varandas apresentava Rúben Amorim, este último com uma etiqueta onde se podia ler “10 milhões de euros” agarrada a um impecável fato cinzento. Falou-se em risco, em loucura, escândalo, em tiro no pé, em all in. Rúben, na sua habitual parcimónia, sem gravata a acompanhar o fato, como que a equilibrar o momento solene com a fresca informalidade que tem demonstrado desde aí, perguntou-nos apenas:

“E se corre bem?”