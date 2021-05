Sporting campeão. Luís Figo fala em "grande alegria e orgulho"

O ex-futebolista Luís Figo deu esta terça-feira os parabéns ao Sporting pelo título português de futebol, assumindo uma "grande alegria e orgulho" pela conquista.

"Grande alegria e orgulho! Parabéns a todos", escreveu Luís Figo, na sua conta oficial no Twitter.

Formado no Sporting, Luís Figo fez quatro temporadas na equipa principal do Sporting, entre 1991 e 1995, mas apenas conquistou uma Taça de Portugal, no seu último encontro pelo clube.

O Sporting sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os 'leões' somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.