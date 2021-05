Rúben Amorim: "Faz parte do nosso crescimento, mais vale sofrer agora que somos campeões do que sofrer no futuro"

A derrota

"Foi um jogo complicado. Uma primeira parte difícil, podíamos ter criado mais perigo, com três jogadores na frente contra três centrais. O Benfica entrou bem, fez o golo, aliás, três golos. Depois conseguimos marcar e ao intervalo acreditámos. Mal entrámos na segunda parte, sofremos um penálti. A equipa mostrou muito coração, mostrou a força que tem, tentámos fazer o empate até ao fim."

Mexidas no onze, com Palhinha e João Mário no banco

"Faz parte do nosso crescimento, mais vale sofrer agora que somos campeões do que sofrer no futuro. Eu é que não ajudei os jogadores porque quando se muda muitos jogadores é assim. Mas crescemos na segunda parte e podíamos ter feito o empate."

O campeão não é invencível

"Obviamente não saio feliz, queríamos ganhar, queríamos manter a invencibilidade. Mas isso não é o mais importante, o mais importante está feito, ganhámos o campeonato e estamos já a preparar o futuro, os jogadores não tem culpa. Depois retificámos e fomos a equipa que sempre fomos."