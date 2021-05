Pelo menos dois adeptos do Sporting vão avançar com queixas contra atuação da PSP durante festa do título

Pelo menos dois adeptos do Sporting, feridos com balas de borracha, vão avançar com queixas contra a atuação da PSP durante os festejos do título de campeão nacional de futebol, no Marquês de Pombal.

Ricardo Santos, um dos adeptos, garante que o disparo não foi uma resposta a qualquer comportamento violento durante os festejos. Caiu no chão e foi levado em braços por adeptos até aos bombeiros. Seguiu para o Hospital de Santa Maria e agora é seguido no Garcia de Orta, em Almada. Não consegue ver do olho direito.

A PSP não quis gravar entrevista, nem respondeu às perguntas da SIC.

