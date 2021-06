39 anos depois, o Sporting volta a ser campeão de basquetebol

O Sporting sagrou-se esta quarta-feira campeão português de basquetebol 39 anos depois, ao vencer na receção ao FC Porto por 86-85, no quinto e decisivo jogo da final.

Os "leões", que regressaram à competição em 2019, ano em que o campeonato foi suspenso devido à covid-19, chegaram ao intervalo com uma vantagem de quatro pontos (51-47), mas só conseguiram garantir a vitória nos últimos instantes da partida, quando Micah Downs converteu um de três lances livres que a sua equipa dispôs e desempatou a partida.

O Benfica, que nas meias-finais foi afastado pelos 'dragões', mantém-se como clube mais vitorioso, com 27 títulos, mais 15 do que o FC Porto (12), enquanto o Sporting é o terceiro mais titulado, com nove.