Sporting anuncia adversários da pré-época

O Sporting vai defrontar o Boavista, os franceses do Angers e os belgas do Gent durante o estágio de pré-época que vai realizar entre 11 e 21 de julho, em Lagos, anunciou esta sexta-feira o campeão português de futebol.

De acordo com a informação divulgada nas redes sociais do clube lisboeta, os ‘leões’ defrontam o Gent em 14 de julho e, no dia seguinte, jogam com o Boavista. No penúltimo dia do estágio no Algarve, a equipa orientada por Rúben Amorim joga com o Angers.

No regresso a Lisboa, o Sporting defronta, em 25 de julho, no troféu Cinco Violinos, os franceses do Lyon, que tem no seu plantel Islam Slimani, avançado argelino que já representou os ‘leões’, e Anthony Lopes, guarda-redes internacional português.

Em 31 de julho, os campeões nacionais jogam o primeiro troféu da época 2021/22, a Supertaça Cândido de Oliveira, defrontando em Aveiro, o Sporting de Braga, detentor da Taça de Portugal.