Sporting anuncia Rúben Vinagre: "Estou de regresso a uma casa onde fui muito feliz"

O Sporting anunciou esta sexta-feira a contratação do futebolista Rúben Vinagre, que chega por empréstimo dos ingleses do Wolverhampton, com o clube de Alvalade a ficar com opção de compra.

O lateral esquerdo, de 22 anos, representou a formação do Sporting entre 2009/10 e 2014/15, com uma passagem pelo meio no Belenenses, antes de sair para o Mónaco. Após duas épocas ao serviço dos monegascos, rumou por empréstimo ao Wolverhampton, sendo contratado em definitivo pelos ingleses em 2018/19.

Na época passada, jogou por empréstimo no Olympiacos, da Grécia, e no Famalicão, tendo disputado 20 jogos ao serviço da equipa portuguesa.

"Estou de regresso a uma casa onde fui muito feliz e espero voltar a sê-lo. Os tempos que passei aqui, na formação, foram muito bons. Lembro-me bem da alegria, estava sempre muito motivado para chegar à equipa principal. Chegar aqui, após ter saído ainda jovem, deixa-me muito orgulhoso", disse Rúben Vinagre, aos meios de comunicação do clube.

O defesa afirmou que estava satisfeito por voltar a partilhar o balneário com antigos colegas, como Daniel Bragança, Luís Maximiano ou Pedro Gonçalves.

"É muito bom reencontrá-los, são pessoas com quem sempre me dei muito bem e estou feliz por poder voltar a trabalhar com eles. Joguei com o Daniel Bragança e com o Luís Maximiano nos escalões de formação. Também conheço o Pote há muito tempo, de Inglaterra, e somos amigos. Vai ser bom voltar a viver experiências com eles. O primeiro dia está a ser excelente, nota-se que o grupo é muito unido, são todos muito alegres. Vai ser fácil adaptar-me”, frisou.

Rúben Vinagre explicou que cresceu como jogador na sua passagem por Inglaterra, mas que agora chegou ao “clube de sonho”, garantindo que vai dar tudo pelo Sporting, uma equipa que defrontou na época passada.

“Via-se que o grupo era muito unido e que os jogadores estavam sempre ligados ao jogo. Não foi fácil jogar no Estádio José Alvalade, foi o embate em que senti mais dificuldades na época passada. Quero fazer uma época positiva, com o Sporting a alcançar todos os objetivos a que se propõe", concluiu.