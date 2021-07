Inter de Milão responde ao Sporting: "Comentários inaceitáveis, muito sérios e sem qualquer base na verdade"

Depois do Sporting acusar o Inter de Milão de, com a rescisão com João Mário, querer "furtar-se" ao compromisso que assinou há cinco anos e que passava por pagar 30 milhões de euros ao Sporting caso vendesse o jogador a outro clube português, agora chegou a resposta do Inter.

Num curto comunicado, o clube italiano acusa o Sporting de faltar à verdade e promete defender a sua imagem.

"O Inter de Milão tomou conhecimento do comunicado lançado pelo Sporting Clube de Portugal. Os comentários são inaceitáveis, muito sérios e - mais importante - sem qualquer base na verdade", pode ler-se na mensagem publicada no site oficial dos campeões da Serie A.

"O clube vai proteger a sua imagem e reputação nos locais relevantes", diz ainda o Inter.

Após a apresentação de João Mário no Benfica, o Sporting anunciou que vai recorrer à via judicial para "defender os seus interesses", já que considera que o expediente utilizado pelo Inter e por João Mário prova que ambos "sabiam as obrigações que assumiram em 2016 e a que, volvidos 5 anos, pretendem furtar-se".