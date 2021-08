Rúben Amorim: "Podemos ser mais dominadores, é isso que vamos tentar fazer esta época"

Época e arranque da liga

“Temos de estar atentos e trabalhar muito. Começa já com o Vizela, uma equipa que conhecemos bem já desde o tempo do CNS. Estivemos no Braga B e estávamos na mesma série. É um treinador que disse esta semana para desfrutarem, mas já privei com ele e conheço bem o mister [Álvaro] Pacheco e não vêm desfrutar, vêm tentar vencer o jogo. Se não estivermos na máxima força, podemos perder pontos e até perder o jogo. Alertámos os jogadores para isso, para esquecerem a Supertaça e focarem no campeonato. Todos os pontos são importantes. [O Vizela] tem um espírito muito forte, parecido ao nosso, de entreajuda, vai ser um jogo difícil.”

Confortável com as opções para número 9?

“Estamos muito confortáveis. A nossa decisão de emprestar o Pedro Marques foi por aí. Temos de abrir espaço para jovens jogadores. O Paulinho luta com o Tiago Tomás, temos vários jogadores que podem passar por lá, como Jovane, podemos jogar com falso ponta de lança. Em caso de urgência, temos planos B: o melhor jogador de cabeça da nossa equipa, que é o Coates. Temos bons centrais, podemos modificar a equipa completamente e meter o Coates na frente, para situações de emergência. Mas o Jovane já passou por lá, o Pote também. Penso que o Paulinho e o TT são suficientes para atacar a época.”

Nuno Mendes

“Está fora. O Vinagre é uma das opções [para jogar], é a mais clara. Temos de ver a forma de cada um, o Vinagre não chegou há muito tempo.”

Que falta melhorar?

“Várias coisas. Nem tudo foi bom no jogo da Supertaça, tivemos alguma dificuldade na construção no início do jogo. Tivemos bem defensivamente, mas podemos melhorar. Olhando para o jogo duas ou três vezes, como fazemos sempre, há coisas que podemos melhorar, há jogadores que vão subir de forma. Os jogadores que entraram, entraram bem. Estamos bem nesse aspeto, o grupo está preparado, temos várias opções. Temos e devemos melhorar em todos os aspetos. Podemos ser mais dominadores, é isso que vamos tentar fazer esta época, por vezes não vamos conseguir, mas é um dos grande objetivos da nossa equipa.”

Rúben como talismã?

“Começou a olhar-se mais para o universo Sporting depois do futebol começar a ganhar, mas, se olharmos para o futsal, há muito tempo que ganha; o basquetebol sempre teve história, apesar de ter tido uma fase em que não havia; nas modalidades temos medalhados olímpicos. O futebol sempre foi um clube muito grande, vencedor, agora o futebol é o que dá mais visibilidade. Não me sinto nada talismã, tenho bons jogadores e uma grande equipa técnica, sei que tenho alguma sorte [risos], isso trouxe alguma para o futebol. Faço o meu trabalho, sou muito feliz no Sporting. Temos de ter atenção a estes momentos, pode haver algum relaxamento, não vai haver da nossa parte.”

Favorito

“Não faço ideia, não tenho visto os jogos dos outros dois clubes. Vimos muito o Braga, continua forte, como foi visto na Supertaça. O Vizela está preparado para a Primeira Liga, mas é sempre uma divisão acima, tem uma equipa muito coesa e já se conhecem há muito e bem.