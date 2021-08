Como se enche um Pote sem fundo?

Existe quem receba salários em troca de desenhar roupa produzida em escala, aos magotes, para ser exposta em montras e seduzir o consumismo de pessoas diferentes, mas que são atraídas para o igual, para o exatamente o mesmo que é vendido em lojas que são cópias umas das outras, queremos o que alguém queira que nós queiramos e por aí também está uma forma de explicar o soslaio, o sobrolho puxado acima ou a suspeita quando surge alguém divergente.

Repentismo não houve em Álvaro Pacheco. Ele foi demorado a chegar e só agora se estreia na I Liga, aos 50 anos. Nem há quatro é treinador principal, mas ser matinal ou noturno a aparecer no teto dos campeonatos em Portugal nem deveria ser atestado de sucesso, isso é matéria relativa, como haverá relatividade nos olhos de muita gente a diagnosticar que, de repente, está ali um técnico que diverge: Álvaro tem barba branca impecavelmente aparada e boina cinzenta na cabeça calva.

E porque de convergentes está o futebol cheio - falamos, discutimos e esmiuçamos muito dos mesmos, fica dado este teclado à palmatória -, comecemos pelo Vizela. O clube arranca em Alvalade a segunda presença da história na primeira divisão, depois de um par de promoções em série: há dois anos jogava no Campeonato de Portugal, o ano passado esteve 26 partidas sem perder e este ano é a equipa habituada a crescer no domínio, no ataque contínuo e no desígnio de ser superior a toda a gente que, consequência destes dois pulos num só, esbarra de frente no campeão nacional.

Tem os tiques de equipa grandalhona no seu microcosmos, o Vizela quer sair com passes curtinhos e rasteiros da área com as bolas que recupera, força triângulos de jogadores onde a tem no campo para atrair adversários e sair dali para o lado oposto, também é pronta a procurar o avançado e tentar ter apoios frontais que, depois, permitam atacar rápido os espaços entre centrais. A equipa é constante na tentativa de ter a bola e ficar com ela, Raphel Guzzo e Kiko Bondoso mostram-no e até Cassiano, que remata um golo anulado pouco depois, por fora-de-jogo.

Mas, feitos uns 15 minutos iniciais do Vizela incomodativo em todas as jogadas e com várias chegadas perto da baliza do Sporting, a boina de Álvaro Pacheco foi mais avistada. O treinador gesticulou e berrou mais com o tempo, não foi de repente mas progressivamente que as viragens de corpo de Matheus Nunes, rápido a rodar sobre si próprio, esquivavam toda uma equipa da pressão alta do Vizela. Ou que as bolas com asas de Palhinha, a variar o sítio onde estava para onde havia mais espaço para ela estar, permitiam ao Sporting acelerar as coisas em situação de um para um.

Não que fosse invadida ao centro do meio-campo, mas, por fora, o Vizela foi sendo ultrapassado por cada um dos alas do Sporting, lançados em velocidade na largura para remeterem cruzamentos rápidos para a área. A cabeça de Paulinho rematou um deles, Jovane outro, uma nova tentativa do avançado tocaria no braço de um adversário na área e, à sétima tentativa, o extremo falharia o primeiro penálti da carreira no clube, de tanto o ter apontado para um dos ângulos superiores da baliza.

O Vizela estancou a falência técnica no jogo até certo ponto, até onde lhe era possível, a segunda parte confirmaria o rumo crescente da primeira. O Sporting, mesmo sendo pressionado a todo o relvado pelos recém-promovidos, mordiscadores de calcanhares e sempre ousados na vontade de serem ladrões, arranjava forma de fugir a cercos esvaindo as posses de bola para as laterais. Onde, mesmo não estando Nuno Mendes e Pedro Porro, está uma das essências da forma de jogar da equipa.

Gualter Fatia/Getty

Porque é no 3-4-3, no modelo de jogo e nas dinâmicas do Sporting que temos de convergir, mesmo sem os lesionados e com Rúben Vinagre e Esgaio a fazerem as suas vezes, a coisa não se desformata. A supremacia do Sporting em atrair a pressão à sua saída da área para sempre descortinar forma de projetar um desses homens nos últimos 30 metros do campo, já com a jogada acelerada, vira uma constante.

A equipa até nem procura incessantemente pela profundidade como um perdido no deserto por água, opta, sim, pelo momento certo em que possa filtrar a bola para aqueles homens. O Vizela já decaía na constância de quem tem quase os mesmos jogadores a serem sintonizados na mesma sinfonia pretendida pelo mesmo treinador quando um erro de Kofi no passe deixa Palhinha intercetar a bola e Paulinho recolher a sobra que fez chegar a Pedro Gonçalves, em plena corrida à beira da área.

Com o primeiro toque deixou a bola nem um metro à sua frente, meio que a saltar. Com o segundo logo a rematou, em jeito, para um voo curvado por cima de Charles com destino a rasar um poste direito. Foi um ato gracioso, pareceu ser um só movimento, a simplicidade a executar uma ideia que repetiria, no fim de um cruzamento de Esgaio: de novo, ajeitou a bola com um primeiro toque, este para trás, já submetido à intenção de a rematar em arco com o segundo, dentro da área.

Havia tempo entre os dois golos (um aos 48’, o outro aos 64’) para matutar sobre o jogador que é Pedro Gonçalves, alongado até pelo desterro do próprio do jogo - foi, quase sempre, um corpo pouco participativo, insistia em tabelas que não saiam, aparecia nesgas de espaços fechadas, teve poucas ações acertadas nas entranhas de jogadas.

Mas ele é Pote de alcunha e de oportunismo, de opulência também em aproveitar as chances de rematar a bola à baliza apesar de como se tenha portado antes no jogo. “Ao início estava meio desorientado, já não estava habituado ao barulho”, diria, no final, sobre os quase 17 mil adeptos que pareceram muitos mais em som. Todos gritariam, ainda, pelo terceiro golo vindo do pé direito de Paulinho (74’), certeiro a desviar na área um cruzamento rasteiro de Nuno Santos, quando o Sporting já rasgava o Vizela em cada tentativa de lançar alguém pelas laterais.

O Sporting ganhou no costume que trouxe do sucesso, acrescentado-lhe uma renovada reação à perda de bola que, apesar do Vizela pressionante, ousado quando em posse e a querer atacar, lhe permitiu controlar o jogo longe da sua área, mantendo afastada a necessidade de os três centrais intervirem tanto na resolução de problemas defensivos. A equipa de Álvaro Pacheco só rematou uma vez, por Samu, sem que Adán se arrepiasse. Por muito que convirjamos no Sporting, porque assim o é e tem de ser, dado o jogo, divirjamos, também um pouco, com o treinador do Vizela - “Os nossos jogadores desfrutaram do jogo”, reconheceria, no final, ainda de boina na cabeça. Fará bem a toda a gente tê-lo com um microfone à frente.