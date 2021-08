Rúben Amorim: “Deve ter sido do barulho, na primeira parte o Pedro Gonçalves não esteve cá”

A análise à vitória

"Entrámos bem no jogo, sabíamos que o Vizela, principalmente na primeira parte, ia tapar bem os espaços, eles defenderam bem e com muitos jogadores. Fizemos o Vizela correr e podíamos ter feito um golo, falhámos um penálti e criámos uma ou duas ocasiões.

Criámos boas jogadas e espaços, principalmente na largura, e acaba por ser justo. Depois de fazermos o primeiro golo tornou-se tudo mais fácil, houve ali uma altura em que desligámos um pouco depois do primeiro golo, mas acho... tenho a certeza que a vitória é completamente justa".

O jogo de Rúben Vinagre

"Demonstrou toda a capacidade ofensiva que tem. Teve algumas dificuldades físicas, já o sabíamos, mas portou-se muito bem, ainda pode crescer muito, é muito jovem e agora tem de trabalhar muito para ser opção e crescer como jogador".

O que há para melhorar?

"Ainda temos de melhorar, obviamente, na finalização. Já estivemos muito bem na posse contra uma equipa que veio agora para a I Divisão, é normal, ao primeiro jogo, esta ansiedade, se nós tivemos, imaginem a equipa do Vizela. Mas melhorámos, criámos mais ocasiões, temos mais paciência com a bola mesmo com os adeptos [no estádio], o que é bom. Mas temos de crescer em muitos aspetos".

O barulho dos adeptos no estádio, finalmente

"Custou mais ao Pedro, demorou 45 minutos. Mas, realmente, o futebol é assim para quem marca golos. Na primeira parte deve ter sido do barulho, ele não esteve cá. Mas gostei, também já tenho alguns anos de profissional do futebol, mas eles têm que se habituar.

A velocidade do jogo é diferente, a grande limitação é que não consigo falar com os jogadores, não há mesmo hipótese, eles não me ouvem, ou fingem que não me ouvem. É a única limitação, porque os adeptos são mais um jogador".