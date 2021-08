Manuel Ugarte é jogador do Sporting

Manuel Ugarte Ribeiro "é um jogador de muita qualidade", disse Rúben Amorim quando este uruguaio ainda era só um rumor, um nome badalado como tantos outros, mera hipótese de capas de jornal. Dois dias após o treinador do Sporting responder, desta forma, a questões sobre o médio, ele já pertence de vez ao clube.

Ugarte foi, esta segunda-feira, confirmado como reforço do Sporting. O uruguaio ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e assinou um contrato até 2026. É um médio que pode jogar na posição seis ou oito e, na segunda metade da época passada, fez 20 jogos e marcou um golo pelo Famalicão.

Com esta contratação, Rúben Amorim passa a ter quatro opções (de origem) para as duas posições no centro do meio-campo que tem por preencher no sistema 3-4-3 pelo qual sempre tem optado na equipa: João Palhinha, Matheus Nunes, Daniel Bragança e Manuel Ugarte.

O Sporting não revelou quanto terá pagado ao Famalicão pelos direitos desportivos do jogador uruguaio. Para já, ainda nada foi publicado em relação a este negócio no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).