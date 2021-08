Rúben Amorim: “Não trocava nenhum jogador da minha equipa por outro do plantel do Porto ou Benfica. Nenhum”

Sp. Braga

“Esperamos novamente um jogo muito difícil, mais do que no da Supertaça. Da mesma forma que podemos olhar para esse jogo e fazer uma avaliação mais cuidada, o treinador do Braga também o pode fazer. Tem alguns jogadores disponíveis, como [Lucas] Piazón e Fábio Martins, que lhes dão mais opções. Vai ser um jogo mais difícil. Cada jogo tem a sua história. Queremos vencer e continuar nesta senda de vitórias. É um jogo muito importante num momento precoce da época, mas é um jogo grande. Gostamos destes jogos.”

Ugarte pode jogar?

“Sim, é uma opção. Vem muito bem fisicamente. É melhor jogador do que eu pensava, estamos muito felizes por isso. É portanto mais um jogador que pode ser opção. Adaptou-se rapidamente, a ajuda do Seba [Coates] também contribuiu muito. É muito inteligente, tem 20 anos, é muito novo, mas já tem alguma experiência, é muito maduro. Quando assim é, a integração é mais fácil. É mais uma opção.”

Facilita adeus de Palhinha?

“Queremos dois jogadores por posição que nos deem garantias, e [o Ugarte] é um jogador com características não digo iguais mas algo parecidas, são diferentes em alguns aspetos. Mas é um jogador que nos pode dar mais garantias ali. Achamos que o Dário [Essugo], por exemplo, precisa de mais um ano, vai andar entre a equipa A e a equipa B, estamos a preparar o futuro. A entrada de Ugarte não quer dizer que seja mais fácil o Palhinha sair.”

Arrependimento pela saída de João Mário?

“Temos o nosso plantel. Só quem não viu o Matheus Nunes jogar, só quem não vê o Dani [Bragança] treinar, e como disse agora do Ugarte… Estou muito satisfeito. Não trocava nenhum jogador da minha equipa por outro do plantel do Porto ou Benfica. Nenhum. Assumimos as nossas escolhas e os outros têm de assumir as deles. Essa conversa do Sporting estar arrependido… O Sporting fez o seu papel, fizeram-se escolhas. Não estou arrependido, o Sporting também não está. Só quem não vê o Matheus jogar é que pode ficar preocupado com alguma coisa.”

Pedro Porro está apto?

“Ele magoou-se muito no início da preparação, mas apresentou-se muito bem. Surpreendeu-nos a forma como ele se apresentou, é mais uma opção. Ficamos muito felizes. É um jogador de grande qualidade, na época passada foi muito importante.”

Nuno Mendes vai a jogo?

“Ainda não sei, está a fazer trabalho condicionado, não temos data. Queremos é que ele recupere totalmente. É um grande ativo da nossa equipa, precisamos dos jogadores a 100%.”

Polémica com preços a mais de 90 euros

“Não posso comentar, não estou dentro do assunto. É mais uma notícia para apimentar o jogo, o que é sempre bom. O nosso foco é ganhar o jogo, fazer um excelente jogo e melhorar a nossa performance nesta partida.”