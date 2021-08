Rúben Amorim: "Fizemos dois golos, depois desligámos um pouco. Depois da expulsão o jogo só teve um sentido"

O jogo

“Fomos uma equipa muito competente. Na 1.ª parte dominámos, às vezes com algumas distrações, em lançamentos, saídas mais feitas na construção, mas dominámos. Podíamos ter sido melhores no ataque, faltou energia que costumamos ter. Até ao golo o jogo estava dividido mas com ascendente do Sporting. Fizemos dois golos, depois desligámos um pouco e depois da expulsão o jogo só teve um sentido”

Dificuldades no final

“Algum cansaço, ali no Feddal, o Braga meteu muita gente desse lado. O Braga também aprende. As equipas vão aprendendo onde quebrar um bloco baixo de 10 jogadores. No jogo da época passada metemos o Neto, tínhamos o Nuno Mendes, que está habituado, aqui metemos o Esgaio na esquerda, que não é a mesma coisa. Há sempre variáveis que não controlamos, mas mérito dos jogadores que seguraram o resultado”

Alterações

“Íamos pôr o Dani porque é um jogador que fica muito com a bola e nós precisávamos da bola. Com outra clarividência poderíamos ter feito o terceiro. E quando íamos mexer sofremos o golo… há coisas que não controlamos. O treinador deveria ter sido mais rápido”