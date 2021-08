Palhinha, o homem que limpa o meio-campo como o vice-almirante limpa negacionistas (por Diogo Faro)

ADÁN

A bem do futebol e de toda a beleza que lhe devemos reconhecer, tinha ficado bem ao Adán deixar entrar aquele remate de letra do Fábio Martins. Mas ele percebeu, logo que chegou, que o Sporting é mais importante que a eventual beleza genérica do futebol, e lá teve que se esticar. A vida nem sempre é bela para todos. Foi para nós ontem e é o que importa.

COATES

Aqui em Nápoles – sim, aproveito para vos esfregar aqui que estou de férias numa cidade incrível, não bastando já o fazer em todas as redes sociais possíveis – há murais com jogadores históricos por todo o lado. Começa a ficar na altura de fazermos o mesmo com o Coates por Lisboa.

FEDDAL

Precisava dele para explicar ao pontapé ao pessoal o quão obsceno é que tantas (quase todas) praias sejam privatizadas aqui na Costa Amalfitana.