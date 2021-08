Rúben Amorim: "Sei que os adeptos do Sporting gostam muito do Slimani, mas eu não mudo de ideias de um momento para o outro"

Belenenses SAD

“Com o plantel todo aumenta logo a intensidade dos treinos, a competição entre eles é muito saudável, mas é palpável. Aumentando a qualidade dos treinos, aumenta a qualidade de jogo. Em relação ao Belenenses SAD, é verdade que os conhecemos bem, o treinador deles também. O Belenenses mudou um bocadinho o sistema, já é mais um 3x5x2. Tem um avançado, o Ndour, que é um jogador muito forte, muito alto, muito perigoso em qualquer bola batida na frente e temos de ter muito cuidado com isso. O Cassierra continua um jogador forte entrelinhas. O Afonso Sousa baixou, para fazer um terceiro médio. E depois saíram alguns jogadores, entraram outros… a grande preocupação é a nossa equipa, estamos numa boa fase mas sabemos que o Belenenses SAD sempre nos causou muitos problemas”

Slimani é possibilidade?

“Volto a dizer que vamos ficar com dois avançados, o Paulinho e o TT. E em caso de emergência temos jogadores que vão passar por lá. Sei que os adeptos do Sporting gostam muito do Slimani. Eu não mudo de ideias de um momento para o outro e essa é a nossa ideia”

Nuno Mendes

“O Nuno Mendes é opção, foi convocado. É mais uma opção para amanhã e depois logo se vê quem vai ser o jogador escolhido. O que interessa é que temos dois bons jogadores para essa posição”

João Virgínia e mercado

“Há rumores do Jovane, do Palhinha, do Matheus, do Pote… nós não temos certezas de nada, vamos ver. É o dia a dia. Não vale a pena estar a sofrer por antecipação. O João Virgínia é um excelente guarda-redes, ainda não é guarda-redes do Sporting. É um jovem com futuro, não posso dizer mais que isso”

Pote e os adeptos

“O Pote é que disse que tinha tido dificuldades e eu fui um bocado sarcástico na minha apreciação. Eles já estão habituados, num campo difícil, com muito barulho eles responderam da melhor forma, com menos um do fim e a sofrer pressão no fim. Acho que não vão ter problemas neste jogo”

Gestão do balneário

“Tem sido fácil gerir. É mais difícil para o treinador deixar alguém de fora quando eles têm tanta qualidade e trabalham bem. Mas eles já me conhecem e sou claro em relação a isso: mais do que o jogo que passou existe o próximo jogo, as características desse jogo e a semana. E a semana é muito determinante e eles sabem disso. Custa-me às vezes deixar de fora alguns que trabalham tanto como outros, mas são opções. Todos estão preparados. Há jogos para todos e depende mais deles do que do treinador”

Pote e a foto nas redes sociais do seu lugar vazio

“Mandaram-me, eu não tenho redes sociais, não faço ideia e às vezes parece que perco muita coisa. Eu acho que o Pote estava distraído, sinceramente. Ele está sempre distraído, é um rapaz que nos faz rir a todos. Tenho pena de às vezes não ter redes sociais. O Pedro Gonçalves é sempre o mesmo…”