Rúben Amorim: "Os jogadores estão mais adultos. Não acho que sejam as vitórias, o ano passado também as tivemos e foi sofrimento até ao fim"

A análise ao jogo

"Tivemos várias oportunidades, fizemos um excelente jogo e rodámos muito bem a bola na primeira parte, cansámos a equipa do Belenenses SAD. Vários cruzamentos, era mais passe do que cruzamento e poderíamos ter sido melhores aí. De resto, boa reação à perda da bola, bom controlo do jogo, não demos oportunidade e, portanto, fizemos um jogo muito competente".

As alterações na equipa

"Tudo junto. Como disse, eles também trabalham durante a semana. Os dois tiveram um toquezinho durante a semana, o Neto fez uma grande semana, o Nuno também e a equipa precisa sempre de sangue novo, temos de preparar toda a gente para os próximos jogos. O Feddal jogou muito bem em Braga e o Jovane já fez um golo e uma assistência, precisamos de toda a gente".

Quatro laterais utilizados

"Neste sistema, é a posição que provavelmente corre mais, a alta intensidade e isso cansa muito, fazer todo o corredor. Faz parte do jogo agora haver cinco substituições e, de acordo com as características de cada um, é uma coisa que podemos mudar, dado que eles têm tanta qualidade. Pode ser algo a repetir".

O crescimento da equipa vê-se nas vitórias?

"Acho que estão mais adultos, é normal. As vitórias e principalmente os jogos trazem isso, não acho que sejam as vitórias, porque já as tivemos o ano passado e foi o sofrimento que foi até ao fim. Parabéns aos jogadores".