Rúben Amorim e a Champions: “É um mundo novo para a maioria dos jogadores e para o treinador, que tem um registo péssimo na Europa"

Jogo com Famalicão

“Vai ser um jogo complicado porque é um grupo com bons jogadores, muito bons talentos. Têm sempre. Muda todos os anos porque faz parte do projecto, mas tem um treinador muito bom [Ivo Vieira], muito ofensivo, muito positivo, que também precisa de tempo para apresentar a sua ideia aos jogadores. Neste momento tem zero pontos, mas vai jogar com o Sporting, isso retira muita responsabilidade, portanto a meu ver não haveria melhor jogo para esta equipa do Famalicão. Como já disse, tem excelentes talentos. Tem jogado sem avançado, pode fazer várias variações, recebeu alguns jogadores novos, dá-nos algumas dúvidas sobre que o 11 vão apresentar. Temos é que nos focar no que temos de fazer, temos o exemplo do jogo passado. As ideias do mister vêm do tempo de Guimarães, fomos ver esse jogo também. Portanto, preparámos bem esta partida. Queremos vencer, porque o Sporting, desde que o Famalicão subiu, ainda não venceu. Nós, como equipa técnica, também ainda não os vencemos. Há sempre esse factor que também é importante, aproveitar todos os pequenos factores para motivar a equipa.”

Sorteio da Liga dos Campeões

“É um mundo novo para a maioria dos jogadores, é um mundo novo para o treinador, um treinador que tem um registo péssimo na Europa, portanto é com muito entusiasmo que vamos a jogo. Jogo a jogo e logo se vê o que vai acontecer.”

Mercado

"Nem gosto de falar no mercado, estou à espera que acabe porque queremos ficar com os jogadores todos. (...) Que o Hugo Viana desligue o telefone, é o que peço."

Fabricante de jogadores para a seleção?

“É uma conquista principalmente dos jogadores, eles é que têm o talento e trabalham. O resto que existe, os 10%, é repartido com todos os departamentos do clube. A forma como o Nuno Mendes cresceu fisicamente, não tem nada a ver com o treinador, bom, tem a ver com o treino, mas também tem a ver com a envolvência que há no clube. O Inácio, o crescimento tem a ver com o jogador e o com o acompanhamento desde a formação. Tiveram de crescer muito rápido. Não é o factor do treinador que fez isso acontecer, é tudo: a aposta neles. Crescem quando jogam, quando têm espaço na equipa para crescer. Nós ficamos muito felizes. A nossa ideia é que não vão ficar por aqui, vamos ter mais na seleção.”

A convocatória

“Estão todos disponíveis, menos o Plata. Está a tratar de uma situação antiga, vem do tempo da Copa América. O Feddal recuperou, já esteve apto na outra jornada. Estão todos aptos e fisicamente bem para ir a jogo.”

Paragem para seleções e clássico com FCP de seguida

“Ficamos preocupados com os que não jogam. Os que jogam até têm um estímulo diferente, limpam um pouco a cabeça para o que vem aí, porque vamos iniciar série com muitos jogos. Os que não jogam dá-nos alguma preocupação, mas há comunicação entre os departamentos das seleções. Estaremos preparados para tudo. É dizer aos jogadores que têm de treinar bem, assim é que mantêm a forma.”

Paulinho

“A confiança vem muito dos golos. Não há muito a fazer, é treinar e melhorar. O Paulinho sabe que tem de melhorar nessa área, que ele faz muito pela equipa, que muitas vezes é o homem que baixa para criar superioridade, mas depois quando atacamos os homens das alas não tem tempo para chegar. Tem de melhorar a finalização, como muitos têm de melhorar outros aspetos do jogo. Ele é muito adulto. Difícil é fazer o caminho que ele fez, está preparado para tudo.”

Seleções e restrições em tempos de pandemia (Coates & Ugarte)

“Ultrapassa-me um pouco. É positivo todas as federações se juntarem [impossibilitando saída dos jogadores para jogos internacionais], porque os clubes ficam prejudicados. O meu papel é saber se vão estar disponíveis para o Porto, para procurar outras soluções. Mais do que isso não posso dizer, não sei o que um clube pode fazer para impedir um jogador de ir à seleção. Enquanto treinador, a preocupação é ganhar ao Famalicão. Caso não estejam disponíveis [para o FCP], jogarão outros. Precisamos dessas oportunidades para ver outros jogadores.”