Num jogo rasgadinho, a rapaziada de Famalicão foi atrevida e Adán voltou a ser gigante

Dizem muitas vezes que o futebol reflete o que acontece na sociedade e isso, tantas vezes, é certo. As histórias não são sempre preto e branco, tal como na vida, há tantos cinzentos, assim como nem sempre o que é um facto fala a verdade toda. Prova disso é a exibição do Famalicão esta noite, uma equipa com zero pontos. Ou seja, a classificação mente.

Outra mentira é que a bola queima nos pés dos futebolistas que vêm sendo sovados por derrotas. A bola, depois de viajar nos pés de Iván Jaime, Ivo Rodrigues e Marcos Paulo (emprestado pelo Atlético Madrid), por exemplo, até cantaria como um rouxinol se pudesse. Pêpê também ajuda à festa.

O futebol, tal como a vida, está cheio de incontornáveis. Aos 56’, ainda com 0-0 no marcador, Rúben Amorim colocou em campo Pedro Porro e Nuno Santos. Dois minutos depois, os dois fabricaram uma jogada que desaguou no tilintar do poste da baliza de Luiz Júnior. Parece incontornável que Amorim tem queda para a coisa.

HUGO DELGADO

Outra coisa incontornável é a forma como comunicou antes do jogo, deixando um aviso sobre Ivo Vieira. “[O Famalicão] tem um treinador muito bom, muito ofensivo, muito positivo, que também precisa de tempo para apresentar a sua ideia aos jogadores. Neste momento tem zero pontos, mas vai jogar com o Sporting, isso retira muita responsabilidade, portanto a meu ver não haveria melhor jogo para esta equipa do Famalicão. Tem excelentes talentos”, alertou o técnico.

E assim foi.

Foi um jogo rasgadinho. Para quem não está demasiado ocupado a analisar posicionamentos, linhas defensivas e o que não foi e devia ter sido, este foi um jogo espetacular. Teve tudo. Um arranque positivo do Sporting, que colocou Jovane Cabral muito perto do golo, nos primeiros minutos. Depois observou-se como o Famalicão ia fechando o meio, anulando Matheus Nunes e Palhinha. Sebastián Coates ia exagerando na bola longa, que raramente aterrou numa parte qualquer de um corpo qualquer de um colega qualquer. Como já visto e revisto anteriormente, Paulinho baixava para ligar, mas o jogo da equipa estava desligado. Nuno Mendes ia dando sacudidelas pela esquerda, ganhando ressaltos que denunciam tudo: é jogador de elite.

A equipa de Ivo Vieira começou então a soltar-se. Iván Jaime, um espanhol de 20 anos, é especial e cada vez que tocava na bola fazia questão que os outros percebessem isso. Ivo Rodrigues foi crescendo e apareceu duas vezes na cara de Antonio Adán, o gigante que qualquer dia é promovido a santo. O guarda-redes espanhol foi, para a Sport TV, o homem do jogo. E isso quer dizer muito da exibição deste Famalicão.

O resumo do jogo é simples. O Sporting, vestindo à Borussia Dortmund, esteve perto do golo, depois os homens da casa subiram de rendimento, ganharam coragem e começaram a invadir o meio-campo rival, com ataques rápidos e bem desenhados. Foi sempre um jogo para valentes, rasgadinho, lá está, talvez demasiado carregado de cartões amarelos nos primeiros minutos. Foi abrindo, como se fosse um jogo a eliminar, e ganhando interesse, para quem se emociona com o caos, com o vaivém de jogadas e oportunidades.

O Famalicão marcou primeiro, aos 68’. Jaime pegou na bola, com aquela fineza de quem nasceu para jogar futebol, anulou dois adversários, driblando-os, e isolou Ivo Rodrigues, que aparecia pela terceira vez na cara de Adán. O passe do espanhol, como tantas vezes acontece com os magos, foi bafejado pela sorte e desviou miraculosamente na bota de Feddal, escancarando a glória na cara de Ivo Rodrigues, que superou Adán e viu, enquanto caía desamparado, Nuno Mendes e Gonçalo Inácio a serem incapazes de evitar o golo na própria baliza.

Daniel Bragança entrou pouco depois para o lugar de Matheus Nunes e a bola começou a circular melhor. Tiago Tomás entrou por Zouhair Feddal, uma substituição que não se traduziu na desmontagem da linha de três, pois Nuno Mendes assumiu o posto de central-esquerdo e Nuno Santos passou a fazer o corredor todo.

O jogo do Sporting, apesar de tudo, não melhorou assim tanto. Mas o golo chegou, por João Palhinha, depois de uma bola parada. A bola sobrou para o segundo poste e o médio empurrou com a canhota.

As oportunidades do Sporting multiplicaram-se, a mais perigosa saiu da cabeça de Paulinho, que vive um momento difícil para um avançado: falta de confiança ou mero desacerto. Pedro Gonçalves também ia tentando e ia evidenciando uma certa insatisfação.

Adán voltou a negar o golo aos da casa e, nesta altura, Luiz Júnior já entrara nessa cantiga. Os guarda-redes ocuparam as balizas e proibiram mais golos nesta noite.

Tal como Rúben Amorim lembrara, no lançamento do jogo, o Sporting continua sem vencer este Famalicão desde que subiu à Primeira Liga (dois empates e uma derrota, segundo o Playmaker do “Zerozero”). O clube minhoto soma o primeiro ponto no campeonato.

Puxando a fita atrás, e tendo em conta que os famalicenses andaram afastados destas andanças durante muito tempo, o Sporting não vence naquele campo desde a temporada 1992/1993. Aconteceu com Bobby Robson e os golos de Valckx e Cherbakov. Mihtarsky fez o golo da equipa de José Romão.