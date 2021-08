Rúben Amorim: "Aqui não há problema em dizer que o Adán fez uma grande exibição"

Jogo

“O jogo nunca esteve controlado, mesmo quando o Famalicão baixou as linhas. Não tivemos precisão nos passes e o grande problema foi com bola. Não conseguimos impor o nosso jogo. Falámos ao intervalo, melhorámos, mas não tivemos a fluidez habitual. O Famalicão tinha muito espaço entre linhas e criou-nos problemas. As equipas são difíceis, os treinadores são inteligentes. Pecámos em algumas coisas e temos consciência disso”

Exibição de Antonio Adán

“Estamos muito agradecidos ao Adán por todas as exibições e aqui não há problema em dizer que fez uma grande exibição. É mais um grande guarda-redes que nos salva semana a semana, como vocês dizem.”

Amarelo a Palhinha

“Condiciona sempre muito o Palhinha e ele depois tem de ter cuidado porque com alguma facilidade ele leva amarelo, mas mesmo assim fez um bom jogo. Perdemos bolas no meio campo, mas fomos nós com a bola que oferecemos ao Famalicão.”