Diogo Faro lembra um velho ditado popular chinês: "Não ganhar em Famalicão, é sinónimo de Sporting campeão"

ADÁN

“Não ganhar em Famalicão, é sinónimo de Sporting campeão”, é um velho ditado popular chinês que às vezes está certo, outras não.

COATES

Já passou mais de meio dia desde que acabou o jogo, e ainda estou com esperança de que o Coates marque de cabeça no último minuto. Creio estar mal-habituado com o ano passado.

FEDDAL

Então e eu que na jornada passada escrevi aqui sobre o Feddal, quando ele nem sequer jogou? Muito bem, Diogo, muito bem. Peço desculpa a todos os leitores e prometo fazer os possíveis por não voltar a escrever estas crónicas depois de garrafa e meia de vinho.