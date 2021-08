Sebastián Coates falha jogos do Uruguai devido a lesão no joelho direito

“Caso não estejam disponíveis [para o FCP], jogarão outros. Precisamos dessas oportunidades para ver outros jogadores.” Foi desta forma que Rúben Amorim, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Famalicão, falou sobre a hipótese de não contar com os futebolistas sul-americanos no clássico frente ao FC Porto devido à necessidade de fazer quarentena no regresso a Portugal. Ora, o técnico já sabe que não será essa razão a privá-lo do seu capitão no duelo frente à equipa de Sérgio Conceição.

Isto porque a federação uruguaia de futebol comunicou que Sebastián Coates não se juntará à seleção para as partidas de qualificação para o Mundial 2022 frente a Peru, Bolívia e Equador, a disputar, respetivamente, nos dias 2, 5 e 9 de setembro. Segundo a nota publicada, o central tem uma “inflamação no joelho direito”, estando “atualmente em tratamento”.

Coates, que soma 41 internacionalizações pelo Uruguai, disputou, até agora, todos os 450 minutos que o Sporting realizou esta temporada. Recorde-se que o duelo frente ao FC Porto, que ainda não tem data definida, se realizará no fim-de-semana de 11 e 12 de setembro, imediatamente após a paragem para as seleções.

A federação do Uruguai comunicou ainda que Luis Suárez, devido a um problema no joelho esquerdo, também não contará para o técnico Óscar Tabárez.

A juntar às baixas de Coates e Suárez junta-se a de Edinson Cavani. O Uruguai “cancelou” a convocatória do avançado do Manchester United devido à necessidade de realização de quarentena de 10 dias no regresso do jogador ao Reino Unido, dado que o Uruguai se encontra na lista vermelha de países do governo britânico.