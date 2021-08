Oficial. Nuno Mendes vai jogar no Paris Saint-Germain

É, para já, o grande negócio deste último dia de mercado: Nuno Mendes vai jogar no Paris Saint-Germain, num negócio que leva o lateral-esquerdo do Sporting para Paris por empréstimo, para já, mas com uma opção de compra de 40 milhões de euros.

O defesa de 19 anos, revelação maior do último campeonato, vale desde já 7 milhões de euros de taxa de empréstimo. O Paris Saint-Germain tem o fair-play financeiro à perna, pelo que esta foi a forma encontrada pelo gigante francês de contratar Nuno Mendes.

Em sentido contrário, o Sporting recebe o avançado Pablo Sarabia, internacional espanhol de 29 anos. O PSG vai assegurar o salário do jogador.

Caso se confirme a venda de Nuno Mendes na próxima época, o jovem lateral torna-se na segunda maior venda do Sporting da história, só atrás de Bruno Fernandes. Nuno Mendes ficará também como um dos laterais esquerdos mais caros da história, atrás de Mendy e de Chilwell.