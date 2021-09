Amorim: "Queria dizer que o FC Porto saiu mais prejudicado pelas viagens. E também que o Pote e o Inácio não vão estar no Clássico"

Lesionados

“O FC Porto saiu mais prejudicado em termos de viagens e isso foi muito focado esta semana. Quer também dizer que o FC Porto foi muito prejudicado. E dizer também que o Pote não vai estar no Clássico, não vai estar com o Ajax e não vai estar no Estoril pelo menos. Dizer que o Inácio não vai jogar com o FC Porto e não deverá jogar com o Ajax e vamos ver se vai jogar com o Estoril. O TT é uma incógnita, não joga este jogo. O Seba vai jogar. O Ugarte não vai jogar, porque chega às 20h20”

Convocatória

“Tirando isso estamos bem e estamos preparados. Temos um plantel curto. E para a convocatória vão jogadores que trabalharam connosco estes dias da equipa B. Este é o nosso projeto, estamos preparados e eles estão preparados”

Adiamento do jogo

“Sou da mesma opinião, não faz muito sentido. Os clubes precisam dos jogadores, os melhores vão à seleção e perdendo esses jogadores para jogos importantes não é justo. Temos de arranjar soluções para isso. Não faz muito sentido, concordo com a opinião geral de todos os treinadores”

Sarabia

“O Sarabia vai ser convocado até porque temos um plantel curto. É um jogador que entende o jogo, temos mais espanhóis, teve um adaptação boa e treinou bem. Tem umas características em que nos vai trazer assistências, golos. É experiente. Joga com o pé esquerdo, pode jogar fora e dentro. Tem muita qualidade e do que eu vi é mais um excelente rapaz a juntar-se a todos os outros que temos lá”

Preparação difícil

“Não foi o mais difícil. Houve uma fase quando aqui chegámos em que tivemos até de pôr juvenis a jogar para construir um plantel. Essa fase foi a mais difícil. Agora obviamente que são lesões que, tendo um plantel curto, nos dão algumas dores de cabeça, mas o projeto é mesmo assim. Temos oportunidade para ver outros jogadores. Plantel curto é o nosso projeto, não vamos mudar tudo só por causa da Liga dos Campeões. Mas se houver consequências disso eu sou o responsável. É uma maneira do Esteves poder entrar na convocatória e poder jogar, do Tiago Ferreira poder jogar… faz parte do projeto. E isto não tira responsabilidade ao Sporting. Se não ganharmos, a responsabilidade é igual a ter um plantel de craques. É a nossa forma de pensar, mas a responsabilidade é a mesma e temos de ganhar o jogo”

Mais jogos

“Faz parte, é uma aprendizagem para todos. Agora temos três dias entre jogos. Fisicamente conseguem recuperar. Vamos ter de rodar alguns jogadores e passar por isso. O clube tem de se habituar, o treinador principalmente tem de habituar e os jogadores também. Estão todos preparados. Quando há estes problemas é dar continuidade ao projeto e chamar os miúdos”

Favoritismo

“Em relação ao favoritismo é 50%-50%. Em relação à preparação o que eu disse é que o FC Porto foi prejudicado porque tem mais jogadores na seleção, fez mais quilómetros, que eles até fizeram contagem aos quilómetros, nesse aspecto foram mais prejudicados. Nós também tivemos 12/13 jogadores o que também é bom porque tivemos os miúdos e estamos preparados para o jogo. Mas isso não dá favoritismo a uma equipa ou outra”

Nuno Mendes

“É uma pena. Vê-lo até com a camisola do PSG no dia a seguir… é tudo muito rápido. Ele é como se fosse um membro e é um membro da nossa família. Desejo-lhe toda a sorte do mundo, ele merece, fez por isso. Faz falta porque é um miúdo muito engraçado, esquecendo o jogador, ele faz falta pela pessoa que é”

Falta de soluções na defesa preocupa-o?

“Não me preocupa, aconteceu ao mesmo tempo aconteceu termos alguns lesionados. Em termos de qualidade não concordo. Em termos de quantidade olhámos muito para o que aconteceu no ano passado. Tínhamos o Quaresma, entendemos que ele devia rodar e não devíamos ir buscar mais ninguém porque temos jogadores que se podem adaptar à linha de três. O Esgaio, o Nuno Mendes também podia. A Liga dos Campeões são mais jogos mas são seis jogos. O Quaresma esteve a época praticamente parado. Eu confio nos jogadores, no departamento médico, na sorte. Mesmo assim temos o Matheus Reis que pode fazer de central e que está praticamente sem utilização. O Esgaio baixando quem faz o lugar dele é o Esteves e nós estamos sempre a arranjar maneira de ver jogadores”