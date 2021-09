Rúben Amorim: “Gostei da personalidade da equipa e fomos melhores do que temos sido contra o FC Porto, que é uma equipa mais madura”

A análise ao jogo

"Uma primeira parte onde podíamos ter ido para o intervalo com um resultado mais volumoso, aproveitámos algumas transições, tivemos boas saídas de bola com o FC Porto a pressionar alto. As únicas ocasiões, que não foram ocasiões, do FC Porto, foi quando perdemos a bola a querermos de trás. Gostei da personalidade da equipa e fomos melhores do que temos sido contra o FC Porto. O resultado não foi o melhor e há que continuar".

Faltou eficácia?

"Sim, tivemos essas duas flagrantes do Nuno Santos. Mas, como disse, estivemos melhor contra o FC Porto, estamos a crescer como equipa e este é o caminho".

E andamento à equipa?

"O FC Porto é uma equipa mais madura, não há como fugir disso, há certos momentos do jogo e que se nota que o FC Porto está mais habituado a este tipo de jogos. Nós vamos lá chegar, por isso é que temos uma nova competição, precisamos de jogos destes semana sim, semana não. para crescermos".

As ausências notaram-se?

"O nosso grupo é muito assim, todos vão jogar e todos estão preparados. O treino conta muito e mais do que estarmos aqui a dizer que todos contam e são importantes, no Sporting é mais fácil mostrar do que estar a dizê-lo".

A estreia de Pedro Sarabia

"É um jogador com muita qualidade, em certos pormenores já se viu, falta-lhe algum andamento, que vai ganhar. Tem muita vontade e é muito humilde, é mais um para ajudar".

Fica a quatro pontos da liderança do Benfica

"O ano passado tivemos muitos pontos de avanço e tudo pode mudar. Obviamente que não queremos deixar fugir, mais o importante é irmos vencendo jogos e não deixar fugir".