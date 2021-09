Em ano de Sporting campeão e de prejuízos de €33 milhões, Varandas pode receber prémio de €73,5 mil

“A época 2020/2021 constitui a primeira edificação de um Novo Sporting”. Frederico Varandas é quem escreve a frase, na nota que inicia o relatório e contas do ano passado, período em que o Sporting saiu campeão, mas em que a SAD voltou a mergulhar em prejuízos, desequilibrando ainda mais a situação patrimonial da empresa.

Mesmo assim, são propostos prémios para a equipa de gestão da SAD (que deles tinha abdicado no ano anterior), sendo que a empresa vai precisar de se financiar novamente junto de investidores e adeptos.

Este é um pequeno resumo que se tira do relatório e contas da SAD do Sporting e das propostas que vão ser discutidas na assembleia-geral de acionistas no próximo dia 6 de outubro, que foram publicadas na noite de terça-feira, 14 de setembro, na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).