Rúben Amorim: "Nestas alturas gosto de dizer que tenho muito orgulho nos jogadores que tenho"

Como se explica a má entrada e o resultado?

"O Ajax foi melhor, entrou melhor no jogo, marcando logo no primeiro minuto. Nós tivemos de ir atrás do resultado, pressionando na frente, onde eles estão muito confortáveis. Aqui ou ali notou-se a inexperiência. Ainda assim, a equipa reagiu, faz parte do coração desta equipa que, nem sempre bem, reage em todos os momentos. Fizemos o 2-1, voltámos a sofrer o 3-1, voltámos a fazer um golo que tornaria o jogo em algo completamente diferente, mas foi anulado. Sofremos o quarto golo e o jogo acabou. E os meus jogadores estiveram a sofrer em campo e eu sofro mais por eles do que por mim."

O que passa pela cabeça de um treinador quando aos 9 minutos já perde 2-0?

"Nós sabíamos bem o que fazer, mas sofremos um golo no primeiro minutos. Eles são uma equipa muito experiente na Europa e nós não temos tanta experiência assim e sentimos o primeiro e o segundo golos. Tivemos alguns jogadores nervosos, o que é normal depois de uma entrada destas, mas mesmo assim reagiram. Eu guardo a forma como reagimos, mas isto faz parte do futebol"

O que se pode aprender desta derrota

"Temos de aprender, principalmente o treinador. Temos de olhar para o jogo, perceber o que fizemos mal. Esta equipa tem muito coração e, dentro desta derrota, gosto de dizer que tenho orgulho neles porque eles sofreram muito no campo, com um resultado muito pesado, mas lutaram até ao fim. E, portanto, se eles fazem isso têm sempre o treinador do lado deles e nestas alturas gosto de dizer que tenho muito orgulho nos jogadores que tenho"

O 3-2 anulado que depois foi 4-1 para o Ajax foi o momento decisivo?

"Acho que é. O ambiente seria completamente diferente, o jogo seria diferente, mas não foi. Vamos trabalhar e vamos melhorar"

Situação clínica de Gonçalo Inácio

"Foi uma pancada no pé, vamos avaliá-lo. Se não estiver o Inácio, jogará outro com o Estoril"