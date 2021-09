Um regresso para substituir a ausência de "grande impacto" de Coates no onze do Sporting para defrontar o Ajax

Rúben Amorim havia assumido que a ausência de Coates, que viu um vermelho no último jogo europeu do Sporting (a eliminação perante o LASK Linz) e não pode jogar contra o Ajax, tem um "impacto grande" por se tratar de um "líder" e o "melhor jogador" da passada edição da Liga. Ora, para substituir o capitão dos leões, o técnico português já poderá contar com Gonçalo Inácio, a única mudança no onze dos campeões nacionais face à formação que empatou contra o FC Porto na passada jornada do campeonato.

Recorde-se que Gonçalo Inácio esteve algum tempo parado por lesão, tendo de abandonar os trabalhos da seleção nacional e estando ausente do clássico contra os dragões. Agora, o canhoto volta à equipa, fazendo trio de centrais com Neto, que será capitão de equipa, e Feddal para a estreia no grupo C da Liga dos Campeões.

O restante onze do Sporting não tem alterações, continuando Jovane, Nuno Santos e Paulinho no ataque, o que significa que o espanhol Sarabia começará no banco. Também entre os suplentes está Tiago Tomás, outro jogador que regressa às contas de Amorim após lesão.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Inácio, Feddal; Porro, João Palhinha, Matheus Nunes, Rúben Vinagre; Jovane, Nuno Santos, Paulinho

Onze do Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Edson Alvarez, Gravenberch, Berghuis; Antony, Tadic, Haller

