Rúben Amorim: "Queríamos demonstrar a equipa que somos depois de uma derrota pesada"

Triunfo para quebrar série sem vencer

"Foi uma vitória num terreno difícil, depois de um momento difícil. O Estoril é uma equipa que joga bem, mas não me lembro de ocasiões deles. Aprendemos muito com o jogo de Famalicão e quero dar os parabéns aos jogadores por isso. A forma como tivemos bola e demorámos mais tempo foi o que fez que controlássemos as transições do Estoril. Podíamos ter feito golo na primeira parte, podíamos ter feito alguns golos na segunda. E, depois, a forma como eles acabaram o jogo, muito fortes defensivamente, sem dar qualquer ocasião ao Estoril, faz desta uma vitória justa"

Momento anímico da equipa após jogo com Ajax

"Eles vivem muito o dia a dia. Ainda não passámos por momentos muito maus. Jogámos contra um clube que estava em segundo lugar e não tinha a nada a perder, nós impusemos o nosso jogo. Podemos ser muito melhores, mas fizemos um jogo muito competente e fomos justos vencedores"

Importância do trabalho mental do treinador

"A maior parte do trabalho está feito durante a semana. Nós, cá fora, com uma pessoa lá em cima, conseguimos ver o jogo, eu tento passar energia para eles e alguns pormenores, para que eles não se sintam sozinhos dentro do campo, mas o trabalho foi deles. Entraram bem, perceberam o jogo, bloquearam os ataques do Estoril... O mérito é deles"

Avaliação da estreia a titular de Sarabia

"É um jogador muito inteligente, percebe os momentos e vai perceber melhor o momento de saltar para a pressão ou ficar. É um jogador que dá peso à equipa, um internacional espanhol, um jogador que tem muitos jogos nas pernas e está no momento certo da carreira. Vai-nos ajudar muito. É muito humilde. Trabalhou muito para a equipa e isso revela muito do caracter dele"

Importância de ganhar depois de vitória do FC Porto

"Neste momento, sendo muito sincero, a equipa queria era dar uma boa resposta e fazer um bom jogo, mais do que pensar no resultado ou no adversário, queríamos demonstrar a equipa que somos depois de uma derrota pesada. Foi importante a forma como jogámos"