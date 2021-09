Uma estreia a titular no onze do Sporting no Estoril

No regresso do Sporting ao campeonato após a pesada derrota frente ao Ajax, Rúben Amorim operou três alterações no onze inicial para defrontar o Estoril, face à equipa que havia lançado de início contra o conjunto dos Países Baixos.

Assim, Coates, suspenso para a Liga dos Campeões, regressa ao centro da defesa, ocupando a baixa do lesionado Gonçalo Inácio, enquanto Matheus Reis também atua de início na zona recuada, ficando Feddal no banco. Na frente, o espanhol Pablo Sarabia será, pela primeira vez, titular pelo Sporting, ficando Jovane Cabral no banco de suplentes.

Onze do Estoril: Dani Figueira; Carles Soria, Patrick William, Lucas Áfrico, Joãozinho; Gamboa, André Franco, Rosier; Chiquinho, Arthur, Leonardo Ruiz.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates, Matheus Reis; Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Rúben Vinagre; Sarabia, Nuno Santos, Paulinho

