Meio sem querer, Rúben Amorim confirmou que Matheus Nunes recusou o Brasil para jogar por Portugal: “Não o vou dizer... mas já disse”

Matheus Nunes não surge na última convocatória do Brasil, revelada esta semana por Tite, e na conferência de imprensa após o Sporting - Marítimo, que os campeões nacionais venceram por 1-0, Rúben Amorim foi questionado por essa ausência.

E não querendo revelar a razão, o treinador do Sporting acabou revelar tudo, confirmando, talvez involuntariamente, que o jovem médio recusou o Brasil para poder um dia jogar por Portugal.

"O Matheus Nunes não foi convocado para a seleção do Brasil, se calhar por outras razões, se calhar porque foi uma escolha do jogador", começou por dizer Rúben Amorim.

"Portanto, há coisas que vocês não sabem, nem têm de saber. Eu também não o vou dizer... mas já o disse", continuou o treinador entre sorrisos, talvez por ter percebido tarde demais a revelação. "Gostava de frisar isso: foi uma escolha do jogador", sublinhou ainda.

Com a verdade já em cima da mesa, Rúben Amorim seguiu o raciocínio, deixando elogios ao jogador, que tem sido consistentemente titular na sua equipa nesta época 2021/22.

"Está um jogador de grande qualidade", apontou sobre o médio de 23 anos, nascido no Rio de Janeiro, mas a morar em Portugal desde os 12 anos.

Matheus Nunes foi uma das surpresas da convocatória de Tite para os compromissos da seleção brasileira do início de setembro, uma lista com muitas baixas depois de vários campeonatos se recusarem a enviar jogadores para a América do Sul, temendo as questões do isolamento no regresso à Europa.

Na altura, o Sporting argumentou com a "vacinação incompleta" de Matheus Nunes para não disponibilizar o jogador à federação brasileira, mas o jogador também terá recebido uma chamada de Fernando Santos, assegurando-lhe que estava nos planos da seleção portuguesa. E foi esse o caminho que Matheus Nunes escolheu.